Consulat général à New York : Diomaye Faye tranche enfin

Le poste de Consul général du Sénégal à New York, resté vacant pendant près d’un an après le départ de El Hadji Amadou Ndangane Ndao, a enfin trouvé preneur. Réuni exceptionnellement ce jeudi au palais de la République, le Conseil des ministres a entériné la nomination de Demba Camara, économiste-planificateur, à ce poste stratégique. Avant cette nomination, Demba Camara occupait les fonctions de Premier conseiller à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations unies à New York. Selon Les Échos, qui relaye l’information, cette désignation intervient dans un contexte marqué par de vives convoitises autour de cette fonction, notamment au sein des partisans de Pastef.