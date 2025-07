« Cette confrontation ne peut perdurer » : un journaliste de la Rts tacle les nouvelles autorités

Invité par Actusen.sn et repris par Source A, le journaliste de la RTS Pa Assane Seck a vivement dénoncé la tension persistante entre la presse sénégalaise et les nouvelles autorités. Il estime que le régime du Président Bassirou Diomaye Faye devrait « revenir à de meilleurs sentiments » et s’efforcer de renforcer ses liens avec les médias. À ses yeux, « cette confrontation ne peut perdurer », car elle entrave la diffusion des actions du gouvernement.

Pa Assane Seck a déploré le manque de communication institutionnelle autour des réalisations du gouvernement. Il a notamment cité le voyage du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine, regrettant qu’« il soit mis en valeur à l’étranger, alors qu’au Sénégal, personne n’en parle ». Selon lui, « l’État ne peut pas se vendre via les réseaux sociaux » et doit privilégier les canaux officiels. Il appelle ainsi à une relance du dialogue avec les médias, plaidant pour un engagement plus fort du ministre de la Communication.

Concernant le journaliste Bachir Fofana, actuellement en détention pour diffusion de fausses nouvelles et dont le procès s’ouvre ce mercredi, il estime qu’un simple démenti aurait suffi de la part de l'Assemblée nationale : « Si j’étais à la place [de El Malick Ndiaye], président de l’Assemblée nationale, je n’aurais pas saisi la justice. »