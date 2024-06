Imam Kanté : « Il est fort probable qu’on passe une Tabaski à l’unisson au Sénégal »

Dans une ère où la science et la religion se croisent de manière harmonieuse, l’Imam Ahmadou Makhtar Kanté nous livre un message empreint de sagesse et de précision scientifique concernant le début du mois de Zul Hijja et la célébration de la Tabaski. Selon l’Imam Ahmadou Makhtar Kanté, les données astronomiques indiquent que la conjonction, marquant le début d’un nouveau cycle lunaire, aura lieu le jeudi 6 juin à 12h37 UTC, une heure identique à celle de Dakar. « Ces données indiquent qu’en Afrique et Asie y compris l’Arabie Saoudite, pas de visibilité à l’œil nu. Il en vient que samedi 8 juin devrait être le premier jour du mois de zul hijja dans ces zones, Arafat le 9e jour et Tabaski le 10e », explique-t-il. D’après lui, il est fort probable qu’on passe une Tabaski à l’unisson au Sénégal. Espérons-le.