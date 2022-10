Idrissa Sané, votant au Ballon d’Or: « Vous pensez que si Mané n’avait rien foutu, j’aurais voté pour lui ? »

Idrissa Sané est le votant sénégalais cette année pour le Ballon d’Or. Dans cet entretien accordé à Brut, le journaliste de L’Obs explique pourquoi il a voté pour Sadio Mané. Un choix sportif, dit-il. « Ce n’est pas le choix du cœur comme on dirait mais ça été un choix sportif. S’il n’avait pas fait tout ça durant la saison passé et que je vote pour lui, on aurait dit que oui, j’ai voté parce que c’est un Sénégalais, mais non. Alors est ce que forcément un journaliste africain doit voter pour un joueur africain? ça également non. Si on le fait, on ne va pas en sortir », a-t-il laissé entendre dans la vidéo exploitée par Senego. « Moi ce qui m’a fait basculer vers Sadio Mané », fait-il savoir, « c’est peut être ce titre de champion d’Afrique. Aujourd’hui je pense que c’est une compétition à valoriser. Un titre continental pour moi ce n’est pas une petite affaire et si on regarde le rôle que Sadio Mané a joué dans ça, carrément je bascule pour lui ». Selon Idrissa Sané, le vote il doit forcément être objectif. « Pascal Ferré, quand il m’a appelé pour me parler du projet. Il a beaucoup insisté sur le mot objectivité dans le vote. Objectivité, après ce n’est pas parce que je suis sénégalais que je dois forcément voter pour Sadio Mané. Ce n’est pas parce que je suis africain que je dois forcément voter pour Mo Salah, Ryad Mahrez et tout. Après ces joueurs-là également, ils ont des performances qui parlent pour eux. Si Sadio Mané n’avait rien foutu, excusez-moi du terme, je n’allais pas oser voter pour lui », souligne-t-il.