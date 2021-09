Idrissa Gueye après PSG-Manchester City : « C'est le travail de toute l'équipe »

Le milieu du PSG Idrissa Gueye a mis en avant la grosse performance collective lors du succès contre Manchester City, ce mardi (2-0).

Idrissa Gueye (milieu du PSG, buteur lors de la victoire contre Manchester City 2-0) : « Le plus important, c'est la performance de toute l'équipe. C'était important de gagner. On a attaqué ensemble, on a défendu ensemble. (sur ses buts) C'est le travail de toute l'équipe. On m'offre beaucoup d'opportunités. Les attaquants font beaucoup d'appels, donc j'ai des deuxièmes ballons, en dehors et dans la surface de réparation. On est là avec les autres milieux pour essayer de finir.

Le travail à l'entraînement finit par payer. On espère que ça va continuer comme ça. Le coach nous a demandé de prendre du plaisir, de ne pas calculer, et c'est ce qu'on a fait. Marco (Verratti) nous offre cette sérénité à sortir le ballon plus facilement. Qu'importe celui qui joue, c'est important que l'équipe fonctionne bien. »