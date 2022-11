Idrissa Gana Gueye revient sur son départ du PSG

Revenu à Everton dans les tous derniers instants du mercato estival, Idrissa Gueye s’est exprimé sur son départ du Paris Saint-Germain dans des propos relayés par Tribal Football, repris par Footmercato. Visiblement, le départ du Sénégalais n’était pas à l’ordre du jour et ce dernier aurait même abordé la précédente fenêtre des transferts avec l’espoir et l’envie de rester dans la capitale française. «Il y avait d’autres opportunités, mais j’ai dit à mon agent de toutes les refuser. J’ai passé de bons moments au PSG» a tout d’abord commenté le joueur de 33 ans avant de poursuivre sur son retour chez les Toffees. Se sentant chez lui du côté d’Everton, le milieu de terrain a ensuite dit tout son amour pour le club anglais : «Ce n’était pas dans mes plans de revenir, mais dès qu’Everton m’a appelé et a dit qu’ils avaient besoin de moi et voulaient que je les aide…. Je ne pouvais pas dire non. C’est ma maison, c’est ce que je ressens. Je ne peux pas dire non à Everton, qu’ils soient en haut ou en bas de l’échelle. Je suis très, très heureux d’avoir une nouvelle opportunité de tout donner pour ce club. J’ai passé trois ans ici et une fois que vous êtes bleu, vous êtes pour toujours. Comment puis-je l’expliquer ? C’est dans mon cœur. Ce club fait partie de moi. »