Guy Marius Sagna descend la ministre Marie Khémess: « elle a été d’une arrogance… envers les insuffisants rénaux »

Le député Guy Marius Sagna n’a pas raté le ministre de la Santé et de l’Action sociale lors de son passage en commission à l’Assemblée nationale. L’activiste renseigne que Marie Khémésse Ndiaye « a été d’une arrogance » quand elle s’adressait aux parlementaires. « Elle a très mal parlé aux députés », a indiqué l’activiste. Qui ajoute que « le plus grave est qu’elle a trop mal parlé de nos compatriotes insuffisants rénaux. Comment un ministre de la santé peut dire que des insuffisant rénaux qui luttent pour une meilleure prise en charge ne sont pas « fatigués »? S’interroge Guy Marius Sagna dans un post publié sur sa page facebook. « Nos compatriotes atteints d’insuffisance rénale sont fatigués. Très fatigués. Du fait de la politique du président Macky Sall faite de détournements des ressources des sénégalais au profit de sa famille et au profit de ses maîtres impérialistes nos compatriotes sont condamnés à mort et meurent un à un dans l’anonymat », a regretté le député. Guy Marius Sagna fait savoir à Marie Khémésse Ndiaye que « Si vous ne pouvez transformer leur sort, ni faire preuve d’empathie vous n’avez pas le droit d’user de sarcasme en parlant d’eux madame le ministre ». Le parlementaire exige du ministre de la Santé « des excuses ».