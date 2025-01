Guy Marius Sagna critique la position de Fadilou Keïta sur la nomination au CNRA

Le député Guy Marius Sagna, membre du parti Pastef, a exprimé son désaccord concernant les récentes déclarations de Fadilou Keïta, l’un des responsables de cette formation politique. Selon lui, l’intervention de M. Keïta sur la nomination de Dr. Aoua Bocar Ly-Tall au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) était une erreur. Cette opinion a été formulée lors d’une émission sur la radio privée Sud FM. Guy Marius Sagna a souligné que l’intervention de Fadilou Keïta n’était pas justifiée, surtout après que le Premier ministre Ousmane Sonko ait fourni des explications nécessaire au sujet de cette nomination. Le Dr. Aoua Bocar Ly-Tall, docteur en sociologie, a été nommée en tant que personnalité qualifiée dans le secteur des Lettres au sein du Cnra. Ce choix avait été contesté par certains militants du Pastef, notamment à cause de prises de position antérieures de Mme Ly-Tall. Parmi les détracteurs se trouvait Fadilou Keïta, qui est aussi directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Il avait exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux, proclamant que le projet Pastef ne devait pas se limiter à Ousmane Sonko, soulignant que de nombreux militants et responsables du parti avaient été emprisonnés pour défendre ce projet.