Guy Marius Sagna à l’Assemblée : « En 2022, il n’y a pas de versions électroniques de ces documents »

Le député Guy Marius Sagna ne manque pas d’occasion de montrer son statut d’opposant au régime en place. Présent à l’Assemblée nationale, ce vendredi, pour assister à la session unique ordinaire, l’activiste dénonce le système de remise des documents papiers aux élus du peuple en 2022 avec l’avancement des technologies. PUBLICITÉ La colère… « Ce que vous voyez-là ce sont les documents remis aux députés du Sénégal aujourd’hui et qu’ils doivent lire en 10 jours. Et certains ministères n’ont pas encore déposé leurs documents. Voilà les conditions dans lesquelles le peuple va être défendu« , a écrit Guy Marius Sagna, sur sa page facebook. avant de s’interroger : « que vont faire les députés analphabètes ? » Le retard… Le député de Yewwi Askan Wi ajoute : « nous sommes en 2022 et il n’y a pas de versions électroniques de ces documents. Voilà les conditions dans lesquelles le peuple va être défendu. »