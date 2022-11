Guerre Ghana-Sénégal pour le contrôle de banque de développement de la Cedeao : Avantage Dakar

Le Sénégal et le Ghana se livrent, en coulisses, un conflit diplomatique pour le contrôle de la Banque de Développement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (BIDC). Actuellement, l’institution est dirigée par le Ghanéen, Geroge Donkor, ministre de l’Économie de son pays. Il y a deux ans, Macky Sall l’avait soutenu, notamment grâce à la médiation du Nigéria, pour qu’il obtienne le poste. Avec une condition : le Ghanéen ne ferait qu’un mandat avant de céder le fauteuil à un Sénégalais. Sauf que George Donkor veut, désormais, rejeter cet accord. Arrivé à mi-mandat, le Ghanéen essaie depuis des mois de renverser l’accord passé en 2020 qui avait permis d’éviter une crise diplomatique entre le Sénégal et le Ghana, précise Jeune Afrique. Lors de l’ouverture de la réunion des gouverneurs du 27 octobre dernier, il a distribué un mémo dans lequel il pointe les fragilités de cet arrangement. Le président de la BIDC remet notamment en question le fait que l’accord de 2020 le limite à un mandat, bien qu’il soit prévu que ce dernier puisse être renouvelé une fois. “Face à ce coup de théâtre, le président du Conseil des gouverneurs, Olavo Avelino Garcia Correia, également vice-Premier ministre et ministre des Finances du Cap-Vert, a provoqué un huis-clos en faisant sortir George Donkor, son vice-président sénégalais, Mabouba Diagne, et le staff de la banque également présent”, informe Jeune Afrique. Une partie perdue donc pour le ministre ghanéen. Restés seuls, les représentants des États membres de la Cedeao sont convenus que ce point serait réétudié en avril 2023 lors de la prochaine réunion des gouverneurs. La détermination du Sénégal dans ce dossier reste intacte. Dakar reste mobilisé pour empêcher toute remise en question de l’accord de 2020. « Alors que George Donkor pouvait espérer que la nouvelle ministre de l’Économie, Oulimata Sarr, ne soit pas au fait de ce dossier, il a pu constater que la passation sur ce sujet avec son prédécesseur Amadou Hott a été parfaitement effectuée », a confié Jeune Afrique un représentant d’un État de la Cedeao. En octobre, Dakar a d’ailleurs réglé des arriérés dus à la BIDC depuis plusieurs années d’environ 7 milliards de F CFA . Pour dénouer l’impasse, certains pays au sein du Conseil des gouverneurs souhaitent maintenant que les présidents du Ghana et du Sénégal s’impliquent directement pour lever les blocages comme en 2020 et éviter une crise diplomatique.