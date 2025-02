Grande muraille verte : Ousmane Sonko défend la nécessité de renforcer les efforts de reboisement en Afrique

Lors de son discours, Ousmane Sonko a appelé à une nouvelle mobilisation des États et à un dynamisme renouvelé pour l’Agence de la Grande Muraille Verte. Il a souligné l’importance d’une coopération accrue afin de faire face aux défis environnementaux actuels.



Le Premier ministre a insisté sur la nécessité urgente de restaurer les écosystèmes, de promouvoir une agriculture résiliente et de préserver les ressources naturelles. Ces priorités, selon lui, sont au cœur de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050».



Le Sénégal, a-t-il précisé, demeure pleinement engagé dans la mise en œuvre de cette initiative continentale, qui vise à freiner la désertification, améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la lutte contre les changements climatiques.



Cette session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte devrait aboutir à la définition de stratégies concrètes pour revitaliser les efforts de reboisement et mobiliser des financements en faveur de l’initiative.



La Grande Muraille Verte, projet emblématique de l’Union africaine, ambitionne de créer un vaste corridor de verdure traversant plusieurs pays sahéliens, afin de lutter contre l’avancée du désert et de promouvoir un développement durable dans les zones frappées par la désertification.