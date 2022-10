Globe Soccer Awards : Sadio Mané parmi les 25 nominés au titre de « Meilleur joueur de l’année »

Sadio Mané en lice pour une autre distinction. Il est, en effet, nominé pour le titre de « Meilleur joueur de l’année » décerné par Globe Soccer Awards. Évènement de remise de prix organisé annuellement par l’Association européenne des clubs (ECA) et par l’Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et dont la cérémonie se tient à Dubaï, les Globe Soccer Awards célèbrent, en 2022, leur douzième édition. Parmi les différentes catégories présentes à cette occasion, celle sacrant le « Meilleur joueur de l’année » est la plus attendue. Mané a remporté lundi dernier, le prix Socrates et a été classé 2e dans le Ballon d’or 2022.