«Garantie scandaleuse» : NSIA banque puise 2,2 milliards F CFA dans son compte, la Senelec contre-attaque

La nouvelle direction de la Senelec paie les pots cassés d’une situation dont elle n’est pas responsable. Dans son édition de ce lundi 16 juin, Libération rapporte en effet que la NSIA banque a prélevé 2 milliards 206 millions 682 mille 747 francs CFA du compte de la société d’électricité. Ce montant représente le cumul «des appels à garantie ainsi que les commissions trimestrielles» que le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l’électricité (Cossuel) a manqué de régler auprès de la banque.

Le journal explique que suivant une «convention scandaleuse» signée le 29 septembre 2020, l’ancienne direction générale avait accepté de garantir «le paiement à première demande de toute somme que le Cossuel devrait ou pourrait devoir à NSIA banque dans la limite de 3,3 milliards de francs CFA».

Les fonds qui devaient être tirés de ce montage étaient destinés au «financement du démarrage de l’activité de contrôle et la certification des installations électriques intérieurs des ménages, des établissements publics et des établissements recevant du public de ladite association».

À l’arrivée, le Cossuel devait rembourser en tout 2,2 milliards à la NSIA, mais n’a pas respecté ses engagements, d’après Libération. D’où la mise en jeu de la garantie.