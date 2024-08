Frontière sénégalo-gambienne : Les transporteurs menacent de boycotter la transgambienne

Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal affilié à la Cnts, Gora Khouma, était aujourd'hui à Keur Ayib et à Sénoba pour s'enquérir de la grève des camionneurs. Après s'être rendu à l'ambassade du Sénégal et à la direction de la douane gambienne, il a obtenu l'annulation du Visa à 4.000 FCfa qu'il considérait comme un prélèvement illicite. Le balisage à 16.000 FCfa reste la pomme de discorde. Pour Gora Khouma, la direction de la douane les a renvoyés auprès du ministère de tutelle, celui des Finances et du Budget. ''Tant que la situation n'est pas réglée, nous maintenons le mot d'ordre de grève. Et si le vice-président gambien ne réussit pas à satisfaire les routiers, nous allons boycotter la transgambienne et emprunter le contournement par Tambacounda'', a menacé Gora Khouma. Le vice-président gambien qui est en visite à Dakar n'était pas jusque-là informé. De retour en Gambie, il s'est engagé à régler définitivement le problème, informe Gora Khouma.