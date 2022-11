Football: voici les équipes reversées de Ligue Europa

La phase de groupe de Ligue des champions s’est achevé mercredi. Voici les équipes reversées de Ligue Europa. La Juventus a terminé 3e et est donc reversé en barrage de Ligue Europa. Elle affrontera un 2e de poule de C3. Elle n’est pas seule à être redirigée vers la seconde coupe d’Europe. Pour l’accompagner, il y aura l’Ajax Amsterdam, le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone, le Sporting CP, le RB Salzbourg, le Chakhtior Donetsk et le Séville FC. Rennes, Nantes et Monaco sont prévenus, s’ils terminent 2e…