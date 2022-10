Football : Fin de carrière prolifique de Higuain !

L’argentin Gonzalo Higuain met fin à sa carrière de footballeur, à l’âge de 34 ans. L’ancien attaquant du Real Madrid a rejoint l’Inter Miami, aux Etats-Unis, en 2020. Il a disputé son dernier match, hier, après une défaite de l’Inter Miami face à New York City (0-3). "Le rêve est terminé. Maintenant, une autre vie commence. Ça a été la moitié de ma vie, une carrière de 17 ans et des images toute ma carrière me sont venues à l’esprit. Mais je pars très heureux, car j’ai tout donné jusqu’à aujourd’hui et c’est le plus important", déclare le finaliste de la Coupe du monde 2014 avec l'Argentine.