Foot : Zidane va bientôt retrouver un banc !

Lors de la présentation de sa nouvelle statue de cire au Musée Grévin, Zinedine Zidane s’est confié sur son avenir ce lundi soir. « Si le costume d’entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand est-ce qu’on me reverra sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite », a répondu l’ancien coach du Real Madrid, dans des propos relayés par RMC.