Foot : Me Augustin Senghor en lice pour un 5e mandat à la tête de la FSF

Me Augustin Senghor repart pour un cinquième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Selon les informations de L’Observateu r , le président sortant a récemment fait part à ses proches de sa décision de briguer un nouveau mandat lors de l’élection prévue le 2 août 2025.



Bien que l’annonce ne soit pas encore officielle, la nouvelle a rapidement fait réagir dans les coulisses du football national. Certains membres du Comité exécutif de la FSF n’auraient pas apprécié la manière dont la candidature a été communiquée, laissant transparaître des tensions internes.



Fort de plus de quinze années de gouvernance, couronnées par le sacre du Sénégal à la CAN 2022, Me Senghor mise sur son bilan pour convaincre les clubs de lui accorder un nouveau bail. Toutefois, son ambition de prolonger son règne suscite des réserves. De nombreuses voix s’élèvent au sein du milieu sportif pour réclamer un renouveau et une vision différente pour l’avenir du football sénégalais.



Deux candidats ont pour l’instant officialisé leur intention de se présenter : Mady Touré, président de Génération Foot et challenger déclaré, ainsi que Me Moustapha Kamara, avocat et président du Coton Club de Tambacounda.



Le processus électoral est lancé. Après la phase des dépôts, la liste définitive des candidatures sera publiée le 11 juillet, avant le scrutin prévu pour le 2 août.