Foot – Chan 2022: La liste des Lions du Sénégal publiée ce samedi

Pape Thiaw face à la presse ce samedi. Le sélectionneur des Lions locaux va publier sa liste des joueurs retenus pour le CHAN. Ce sera au siège de la Fédération Sénégalaise de Football à 16h00. Pour rappel, un stage en régime internat a été organisé pour préparer le Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022). Et 31 joueurs ont été convoqués. Liste des 31 joueurs convoqués pour ce stage : Gardiens 4 : Alioune Badara Faty (Casa Sports), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré-Cœur), Idrissa Ndiaye (Diambars), Pape Mamadou Sy (Génération Foot) Défenseurs 11 : Moutarou Baldé (Teungueth FC), Mamadou Sané (Génération Foot), Cheikh Mbaye Diouf (Diambars), Cheikh Tidiane Sidibé (Teungueth FC), Seydou Sano (US Gorée), Ablaye Diédhiou (Casa Sports), Cheikhou Omar Ndiaye (Génération Foot), Mélo Ndiaye (Jaraaf), Alioune Badara Gueye (AS Pikine), Ousmane Diouf (Teungueth FC), Moussa Sogue (Amitié FC), Milieux 9 : Djibril Diarra (Génération Foot), Pape Youssou Niang (Ajel Rufisque), Ousmane Kane (AS Douanes), Alassane Faye (Casa Sports), Lamine Camara (Génération Foot), Moussa Ndiaye (Jaraaf), Sérigne Moctar Koité (Teungueth FC), Libasse Ngom (Guédiawaye FC), Elimane Cissé (Diambars) Attaquants 7 : Moussa Kanté (Dakar Sacré-Cœur), Bacary Mané (Diambars), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Malick Mbaye (Génération Foot), Raymond Diémé Ndour (Casa Sports), Idrissa Gueye (Génération Foot), Mouhamadou Moustapha Diaw (Diambars). Prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, le CHAN est une compétition exclusivement réservée aux joueurs qui évoluent dans leurs championnats locaux. Le Sénégal est logé dans le groupe B, en compagnie de la RD Congo, de l’Ouganda et de la Côte d’Ivoire. PLAN D’ACTIONS CHAN ALGERIE 2022 31 décembre 2022 16h 00 : Publication de la liste des joueurs retenus pour le CHAN (Salle réunion FSF) 1er janvier 2023 12h 00 : Dernier rassemblement à TOUBAB DIALAW avant départ 02 janvier 2023 10h30 : Remise de drapeau au Ministère des SPORTS 12h30 : Rencontre avec le Pdt de la FSF et les membres du COMEX autour d’un déjeuner à GOOD RADE – Départ pour TABARKA (TUNISIE) 03 janvier 2023 Début du camp d’entraînement à TABARKA 10 janvier 2023 Départ de TABARKA pour ANNABA 14 janvier 2023 Début CHAN (SÉNÉGAL vs COTE D’IVOIRE)