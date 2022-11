Fonction publique : Abdoulaye Diouf Sarr prône une Administration avec zéro papier

«Dans l’Administration, les paradigmes ont changé. On pense digital et innovation». L’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale invite le ministre de la Fonction publique à travailler pour une fonction publique digitale, avec zéro papier. Cela doit être introduit dans nos administrations. «Si on arrive à ce niveau-là, le Sénégal sera fier et sera présent au rendez-vous du donner et du recevoir», a dit le parlementaire en plénière, pendant l’examen du budget du ministère de la Fonction publique et la Transformation du secteur public. Abdoulaye Diouf Sarr a aussi invité le ministre Gallo à noter cinq concepts que sont : les conditions de travail des agents de l’Administration, l’organisation du travail dans l’Administration, mais aussi la formation et la bonne formation des agents, les moyens adéquats, la communication et la concertation dans l’Administration. «Vous n’êtes plus le ministre des fonctionnaires de l’État, mais celui des agents de l’État. C’est tout l’écosystème de l’emploi qu’il faut contrôler», a dit Diouf Sarr. Le député a aussi porté le plaidoyer des fonctionnaires qui sont dans les zones reculées. Ils doivent avoir, quelque part, une certaine discrimination en relation avec l’Administration centrale. Il a aussi encouragé le ministre dans la transparence. «Je sais que c’est transparent, mais il faut continuer dans cette dynamique».