Fin de carrière à 24 ans pour le milieu de Brighton Enock Mwepu

Brighton a confirmé qu’Enock Mwepu est contraint de mettre fin à sa carrière de joueur professionnel suite au diagnostic d’une maladie cardiaque héréditaire. L’international zambien, 24 ans, qui a rejoint Brighton pour environ 20 millions de livres sterling depuis Red Bull Salzburg en juillet dernie, est tombé malade lors d’un vol pour rejoindre son équipe nationale pendant la pause internationale. Mwepu a été hospitalisé au Mali avant de retourner à Brighton pour d’autres tests cardiaques et des soins continus. Selon un communiqué de Brighton, les tests « ont conclu que sa maladie est due à une maladie cardiaque héréditaire, qui se manifeste plus tard dans la vie et n’était pas évidente auparavant lors d’un dépistage cardiaque régulier. Malheureusement, cela peut être exacerbé par la pratique d’un sport. Enock a donc été informé que la seule option, pour sa propre sécurité, était qu’il arrête de jouer au football ». Une décision surprenante pour le jeune milieu zambien prometteur passé par Salzbourg. Disposant d’un risque élevé de maladie cardiaque pour des raisons héréditaires s’il poursuivait sa carrière professionnelle, celui qui compte 24 sélections (6 buts) avec la Zambie a donc décidé de dire stop. Son coach Roberto De Zerbi a partagé sa tristesse pour son poulain de le voir s’arrêter si jeune : «je suis vraiment désolé pour Enock. Avant d’arriver, j’ai regardé toute l’équipe, et c’était un joueur avec qui j’étais tellement excité et impatient de travailler. Nous ferons tout notre possible pour l’aider».