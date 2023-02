Fifa FIFPRO World XI : L’absence de Sadio Mané soulève des interrogations

La liste restreinte du Fifa FIFPRO Men’s World XI a été annoncée lundi 14 février, et l’absence de Sadio Mané soulève des questions en Afrique et au-delà. Alors que de nombreux fans étaient perplexes face à l’inclusion de CR7 dans la liste, d’autres ont remis en question la décision de ne pas inclure les stars africaines comme Sadio Mané et Victor Osimhen. Une blessure a peut-être mis fin aux espoirs de Coupe du monde de Sadio Mané et l’a empêché de vraiment faire sa marque au Bayern Munich jusqu’à présent, mais beaucoup pensent qu’il aurait dû être là devant Ronaldo. Le 27 février prochain, la FIFA dévoilera le onze-type de la saison. Cette distinction permettra de désigner exclusivement les meilleurs footballeurs à chaque poste de l’équipe dans l’année 2022. La sélection masculine du World XI FIFA FIFPRO 2022 est composée des 26 meilleurs joueurs du monde.