Ferdinand Coly sur le cas Saliou Ciss : ‘’Signer à Diambars aurait été plus facile pour Cissé de le prendre’’ pour le Mondial

Malgré ses bonnes notes lors de la Can-2021 au Cameroun, l’arrière gauche des Lions, Saliou Ciss, n’arrive toujours pas à trouver un club. Son manque de temps de jeu lui a fait perdre sa place dans la Tanière des Lions, lors des dernières sorties amicales des Lions. Il risque d'ailleurs de suivre la Coupe du monde devant l’écran télé. L’ancien joueur de Nancy, qui s'entraînait avec Diambars, son club formateur, avait une opportunité d'éviter cette situation, selon l’ancien défenseur des Lions Ferdinand Coly. "Faire signer Saliou Ciss à Diambars, ça n'aurait pas été impossible. Une signature dans son club formateur pouvait lui permettre de s'entretenir, de s'entraîner, de jouer provisoirement. Ça aurait été plus facile pour le sélectionneur de le prendre’’, soutient Coly à Igfm. Mais le meilleur latéral gauche de la dernière Can n'avait pas opté pour un retour dans le championnat local. ‘’Maintenant, les joueurs aussi ont leurs responsabilités, parce que tous ces paramètres, on le savait. C'est pourquoi, dans certaines équipes, les sélectionneurs préviennent leurs joueurs dans leurs choix de club, à l'approche d'une compétition", renchérit l’ancien de la génération 2002.