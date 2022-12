Ferdinand Coly : « Quand le Sénégal est dos au mur, il est très dangereux… »

L’ancien défenseur international sénégalais Ferdinand Coly estime que le Sénégal est un outsider dans cette rencontre. Selon lui, le favori c’est l’Angleterre, mais il pense que cette posture du Sénégal en tant qu’outsider lui va très bien.Il ne faudra pas commettre trop d’erreurs. Ils doivent être beaucoup plus efficaces dans la finition et les occasions qu’on aura, il faudra les conclure« , a-t-il dit dans un entretien avec l’APS. Selon l’ancien défenseur des Lions, le costume d’outsider convient bien au Sénégal pour ce match, d’autant que « la réalité du football sera tout autre« . Quand le Sénégal est dos au mur, il est très dangereux. Dans les pronostics, l’Angleterre est favorite mais sur le terrain, ce sera tout autre. Il faudra d’entrée de match, bien poser ses bases et bien défendre au moment où l’Angleterre va pousser au plus fort, et surtout ne pas céder », conseille l’ancien Ferdinand Coly.