Fédération sénégalaise de football : Augustin Senghor pourrait faire deux mandats de plus

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit ce jeudi. Plusieurs points sont à l’ordre du jour de la première rencontre de l’organe fédéral après le Mondial 2022. La participation du Sénégal à cette compétition sera au menu. «Ce sera une évaluation financière, technique et organisationnelle», renseigne Djibril Wade, le premier vice-président de la FSF, repris par Stades dans son édition du jour. Le journal sportif ajoute que la question de la révision des textes de l’instance sera également au menu. Il s’agit d’une promesse de Me Augustin Senghor lors de la campagne qui a abouti à sa réélection en août 2021 pour un quatrième mandat. Si l’on en croit Record, l’élection du patron de football sénégalais est d’ailleurs le point le plus attendu de la réforme. D’après le quotidien sportif, le Sénégal tend vers la limitation des mandats du patron du football. Il rapporte que l’article 40 du projet de réforme stipule que nul ne peut faire plus de trois mandats successifs à la tête de la FSF. Le journal indique que si le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme sera pris en compte dans le calcul, en cas d’adoption, ceux antérieurs ne seront pas concernés. Ainsi, Me Augustin Senghor devrait pouvoir exercer deux mandats de plus si la réforme est votée durant sa quatrième présidence, qui court jusqu’en 2025. Le maire de Gorée est président de la FSF depuis 2009. Il a été réélu trois fois.