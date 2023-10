Faux bond à Modou Lô : la lourde sanction infligée à Ama Baldé

En vue de leur combat du 5 novembre prochain à l’Arène nationale, Ama Baldé et Modou Lô étaient conviés à une soirée de promotion samedi dernier au complexe Thiossane, à la Sicap Rue 10. Mais le lutteur des Parcelles Assainies était le seul à avoir répondu présent. Le Pikinois a manqué le rendez-vous. L’absence du fils de Falaye Baldé a mis le promoteur du combat dans tous ses états. «C’est inacceptable ce qu’il vient de se passer, a fulminé Luc Nicolaï dans des propos relayés dans L’Observateur ce lundi. De la même manière qu’on protège les lutteurs en consignant leur reliquat avant les combats, on doit protéger les promoteurs qui investissent leur argent.» Représentant le CNG à la cérémonie qui a foiré, le vice-président Meissa Ndiaye acquiesce : «On n’acceptera plus les retards ou les absences aux face-à-face. Le CNG va désormais sévir contre les fautifs en leur infligeant soit des sanctions financières sur le reliquat soit une suspension de six mois.» Justement, Ama Baldé va subir une ponction de 50% sur son reliquat. L’Observateur, qui donne l’information, indique que la retenue ira dans la poche de Luc Nicolaï. Mais le journal ne précise pas qui a pris la sanction. Le CNG ? Le promoteur ? Le quotidien d’information se contente de dire qu’elle a été adoptée ce dimanche «après une réunion avec les différentes parties». L’Observateur révèle que le 27 octobre, Luc Nicolaï a une nouvelle fois convié les deux lutteurs pour une exhibition. Ce sera dans les locaux de la TFM souffle dans le journal un membre du staff du promoteur mbourois. Ce dernier croise les doigts : «Cette fois on espère que les deux lutteurs seront présents. Nous allons nous réunir dans la semaine pour voir le format et les autres détails de l’organisation.»