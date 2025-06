Farba Ngom : ses avocats alertent sur son état de santé inquiétant, ses visites suspendues

Farba Ngom, député-maire d’Agnam, détenu depuis le 27 février dernier à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, inquiète ses avocats. Ces derniers tirent la sonnette d’alarme sur son état de santé, qu’ils jugent préoccupant.



"Farba Ngom est malade, et des pièces médicales attestant de son état ont été versées au dossier dès le jour de son inculpation. Son état de santé est incompatible avec les conditions actuelles de détention", ont alerté ses avocats.



Ils appellent les autorités judiciaires à "prendre leurs responsabilités". Dans ce contexte, les visites auxquelles il avait droit ont été suspendues à sa demande. Selon L’Observateur, seuls les membres de sa famille et quelques rares proches sont désormais autorisés à lui rendre visite.