FIFA The Best 2022 : Aucun joueur de Liverpool n’a voté pour Sadio Mané

De manière quelque peu surprenante, aucun des trois joueurs de Liverpool autorisés à voter n’a inclus Sadio Mané dans son top 3 pour les prix annuels The Best de la FIFA hier soir. Virgil van Dijk et Andy Robertson sont allés avec Mohamed Salah dans leurs listes, tandis que Salah lui-même n’incluait aucun de ses coéquipiers de Liverpool. Étant donné que Mané est désormais un ancien coéquipier de Mo Salah, cela ne devrait peut-être pas être une surprise du tout. Mais avec trois votes à donner, et Sadio étant également un artiste vedette, vous auriez pensé qu’il pourrait l’inclure dans son Top 3. Hélas, ils ne l’ont pas fait. Il s’avère que beaucoup d’autres l’ont fait. Y compris Harry Kane et 20 autres capitaines de leur pays ont élu le champion d’Afrique 2022 parmi leurs trois premiers. En creusant un peu plus profondément, cependant, et en dehors de l’Angleterre, ces votes provenaient exclusivement de pays africains. Pas étonnant que le tenant du joueur africain de l’année soit reconnu par ses pairs du continent. 20 autres entraîneurs en chef ont élu Mané parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, tous d’Afrique. En conséquence, cela rend le vote de Kane un peu aberrant. Étant donné que Mané a terminé deuxième du Ballon d’Or de l’année dernière il y a quelques mois à peine, c’est un peu une surprise. Si l’ancien n °10 de Liverpool avait été apte à jouer à la Coupe du monde, les choses auraient peut-être été différentes. Pourtant, la sixième place est une finition dont on peut être fier dans une excellente année pour la légende des Reds.