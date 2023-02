FIFA THE BEST: MESSI SACRÉ MEILLEUR JOUEUR DE L'ANNÉE

Comme une évidence. Ce lundi soir, à Paris, Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur pour l'année 2022 lors de la remise des Trophées "Fifa The Best". Le champion du monde argentin remporte la distinction pour la deuxième fois de sa carrière après 2009, succédant à l'attaquant polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), victorieux en 2020 et 2021. C'est merveilleux, a réagi l'attaquant du PSG après avoir été félicité par Kylian Mbappé avant de monter sur scène. C'est un plaisir d'être dans une telle liste aux côtés de Benzema et Kylian, qui a fait une année immense. C'est un honneur d'obtenir le prix. Je souhaite remercier mes coéquipiers, certains sont ici. Sans cet accomplissement, nous ne serions pas ici. C'est une reconnaissance pour l'ensemble du groupe, cette année a été folle pour moi. J'ai pu accomplir mon rêve après m'être tant battu. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma carrière."