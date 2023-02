FFF : Noël Le Graët sort du silence après sa démission

Noël Le Graët a pris la parole pour la première depuis sa démission de la présidence de la FFF. Le dirigeant de 81 ans confirme notamment sa volonté de porter plainte contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, tout en rejetant le rapport d’audit commandé par son ministère. Depuis la remise du rapport d’audit de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Noël Le Graët était sur la sellette. Ce document, particulièrement accablant, a été fatal pour le dirigeant français, qui a fait part à ses proches et à son entourage de sa décision de démissionner de la présidence de la Fédération Française de Football à quelques jours d’un comité exécutif particulièrement attendu par de nombreux acteurs du milieu. Et la tendance s’est confirmée ce mardi puisque Noël Le Graët a officialisé sa démission.

Noël Le Graët rejette toutes les accusations d’agressions sexuelles

Lors d’une interview accordée à nos confrères du Monde, le président démissionnaire de la FFF est revenu sur l’incompréhension qu’il avait ressenti vis-à-vis de cette descente aux enfers. «Que s’est-il passé entre le 1er de l’an ou la dernière assemblée, le 7 janvier, alors que L’Equipe titrait le show Le Graët, et le lendemain, j’exagère un peu, "casse-toi pauvre con" ? Je n’ai pas le recul. C’est une cabale politico-médiatique bien organisée en tout cas. C’est obligé. Montée par qui ? Je ne sais pas. D’habitude, j’ai un peu de pif. Je suis tombé de ma chaise, je n’ai pas vu le coup venir» a notamment expliqué le dirigeant de 81 ans.

Selon lui, toutes les accusations et autres dérapages à caractère sexuel sont infondés. «C’est injuste, injustifié, et faux. On va contester ces points devant le tribunal administratif. Toutes les conclusions sont à balayer. J’ai envoyé un SMS en disant : "je vous souhaite une bonne soirée… sans moi". Ils n’ont retenu que ça contre moi. Ces SMS ambigus n’existent pas. Les femmes du comex m’ont rendu un hommage presque à faire pleurer. J’ai eu beaucoup de femmes dans mon entreprise, Mme Hardouin comme directrice générale, Brigitte Henriques comme vice-présidente. J’avais l’habitude de travailler avec des femmes. Il n’y a aucune plainte contre moi et je n’ai agressé personne !Arrêtez de m’emmerder avec ça ! Je n’ai ni attaqué personne, ni touché avec mon petit doigt Mme Hardouin ou qui que ce soit» a martelé le président démissionnaire de la FFF.

L’ancien président de la FFF va contre-attaquer…

Interrogé sur une éventuelle volonté de la ministre des Sports de l’écarter de la présidence de la FFF, sa démission ayant eu lieu quinze jours après la remise du rapport d’audit commandé par son ministère, le dirigeant de 81 ans n’a pas voulu épiloguer même s’il regrette l’immobilisme d’Emmanuel Macron dans cette affaire. «Je ne sais pas. La ministre m’a appelé au téléphone hier matin [lundi 27 février]. Je n’ai pas souhaité discuter. J’ai beaucoup écourté la conversation. Le président de la République m’a appelé hier après-midi, à 16 heures. Il m’a dit que j’étais un dirigeant formidable. Nous avions de bons rapports avant. J’ai du mal à comprendre qu’il ne se soit pas impliqué un peu plus au début de l’audit. J’aurais souhaité qu’il freine sa ministre. Je ne lui en veux pas. Je reste attaché à l’homme» a confié Noël Le Graët tout en lâchant une belle pique au moment où le journaliste lui a demandé s’il en voulait au chef de l’Etat et/ou à sa ministre : «au président de la République, non. L’autre, vous m’avez dit qui ?»

Mais l’ex-président de la Fédération Française de Football ne compte pas en rester là et il affirme qu’il contestera devant le tribunal administratif le rapport dont sa gestion a fait l’objet. «On va contester le rapport judiciairement devant le tribunal administratif d’abord. Il va être saisi pour remettre en cause ce rapport dans lequel il y a des choses complètement incohérentes, qui a été fait en dépit du bon sens. On va mettre en cause la responsabilité de l’Etat et j’attends une réparation non pas financière, mais morale» détaille Noël Le Graët avant de poursuivre : «mes avocats ont dénoncé l’irrégularité de l’enquête administrative au sein de la fédération et demanderont, en conséquence, l’annulation du rapport de la mission d’enquête. L’enquête dont j’ai fait l’objet a été menée à charge, en méconnaissance totale de mes droits et du principe du contradictoire. Par ailleurs, la mission a fait l’objet de nombreuses ingérences politiques, notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d’impartialité.»

Et il a de la suite dans les idées

Le président démissionnaire de la FFF compte maintenant tourner la page en continuant de travailler avec la FIFA comme bras droit de Gianni Infantino, le président de l’instance mondiale. «Je vais prendre la direction de l’annexe parisienne de la FIFA, à l’hôtel de la Marine, dès la semaine prochaine. Cela a été vu avec Gianni Infantino. Depuis un moment, l’idée était dans les cartons. Je vais être le bras droit d’Infantino à Paris. Je devrais être défrayé pour les déplacements. Je ne suis pas salarié, avec un contrat. Ma mission n’a pas de durée. Si cela ne me plaît pas, je peux arrêter dans trois mois. Je travaillerai avec l’Afrique, pour le développement. Je ne quitte pas du tout le monde du football. Au contraire, j’ai l’intention de m’investir dans la FIFA» a conclu Noël Le Graët. Il faut dire que le dirigeant français a trouvé une belle porte de sortie.