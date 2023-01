FFF : Noël Le Graët mis en retrait de la présidence, Philippe Diallo assure l'intérim

Noël Le Graët a fini pas être emporté par le scandale: il a été « mis en retrait » de la présidence de Fédération française de football (FFF) par son Comité exécutif extraordinaire réuni mercredi après plusieurs polémiques. « NLG a été mis en retrait, (...) Philippe Diallo assure l'intérim des deux fonctions », a expliqué un membre du Comex, qui n'évoque pas de « démission ». Pour la directrice générale Florence Hardouin, qui entretenait des relations exécrables avec Le Graët, la sanction est plus sévère: elle est « mise à pied à titre conservatoire », a annoncé la FFF dans un communiqué. L'intérim de Diallo doit durer « jusqu'au Comex suivant la publication du rapport d'audit » sur le fonctionnement de la FFF, commandé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et attendu fin janvier. Dans l'étau après ses propos à l'emporte-pièce sur Zinédine Zidane et la diffusion d'un témoignage sur ses comportements sexistes, Le Graët a cédé les rênes de l'instance à l'issue du Comex spécialement convoqué mercredi pour répondre à la crise qui secoue la « 3F ».