FDR-PDS : des négociations secrètes

Une rencontre discrète s’est tenue ce lundi après-midi entre une délégation du Front pour la défense de la démocratie (FDR) et des représentants du Parti démocratique sénégalais (PDS), au siège du parti libéral.



Si rien n’a filtré des échanges, Les Échos évoque des discussions axées sur la mise en place d’une unité organique de l’opposition. Toutefois, l’issue de ces pourparlers demeure incertaine, le quotidien d'information rappelant que toute décision au PDS dépend de Karim Wade, dont les intentions politiques restent pour l’heure inconnues.

