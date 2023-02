FC Metz : Le président Pierre Dreossi annonce l’arrivée de trois joueurs de Génération Foot

Pierre Dréossi était présent en conférence de presse ce jeudi matin pour faire le point sur le mercato hivernal du FC Metz. Le président du club mosellan a annoncé l’arrivée de trois joueurs de l’Académie Génération Foot. “Pendant ce mercato, il y a trois joueurs de Génération Foot qui vont arriver, trois joueurs qui ont signé leur premier contrat pro. Ils ont joué la CHAN et gagné la CHAN. Il s’agit d’un milieu de terrain et deux attaquants. Ces joueurs vont nous rejoindre dans quelques jours ou quelques semaines, le temps que les papiers adéquats soient en ordre”, a-t-il expliqué. Ces trois renforts devraient être les vainqueurs récents du CHAN 2022 à savoir Lamine Camara au milieu de terrain, Papa Amadou Diallo et Malick Mbaye en attaque. Les deux premiers nommés ont été sélectionnés avec les U20 du Sénégal pour participer à la CAN 2023.