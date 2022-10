FC Bayern Munich : Julian Nagelsmann valide Mané à gauche

Transféré de Liverpool pour 40 millions d'euros, l’ancien n°10 des Reds peinait à trouver ses marques au sein du Bayern de Munich. Mais sur les sept dernières rencontres du club de la Bavière, Sadio Mané a affiché des statistiques séduisantes. En effet, le Sénégalais a été décisif à 8 reprises en inscrivant 5 buts et en délivrant 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un retour en grâce qui coïncide avec le repositionnement du "Nianthio" en attaque. Aligné à la pointe de l’attaque depuis son arrivée en Allemagne, Sadio Mané avait la lourde tâche de remplacer Robert Lewandowski parti au FC Barcelone. Mais le Sénégalais a très vite montré ses limites dans cette position, en passant de longues périodes de disette et en enchaînant des prestations moyennes. Dans des propos relayés par Bayern et Germany, le coach du Bayern Munich loue le retour en grâce de son joueur depuis son repositionnement sur l’aile gauche. "Le rendement des deux dernières semaines a été bon, grâce à sa position. Il joue plus sur l’aile où il jouait à Liverpool. Il a bien joué aujourd’hui (samedi dernier en championnat) comme il l’a fait à Barcelone. Et j’espère qu’il continuera comme ça", dit Julian Nagelsmann. Le tacticien allemand pourra encore profiter de son ailier virevoltant pendant 4 matchs avant le début de la Coupe du monde.