Explosion d'une bonbonne de gaz à Niague: Un couple meurt calciné, ses 5 enfants sauvés

Un drame familial plonge Niague dans l'émoi et la consternation. Un couple a péri dans un incendie hier nuit vers 00h35. Le commerçant O.K.Guéye, âgé de 50 ans, et son épouse K. Diouf (46 ans), sont morts calcinés dans leur chambre, selon les informations de Seneweb. Le couple meurt calciné dans sa chambre, ses enfants sauvés Les cinq enfants du défunt couple et la femme de ménage, qui dormaient dans une autre chambre, ont été sauvés grâce à l'intervention des habitants des HLM 3 de Niague. Ces derniers ont défoncé la porte et la fenêtre pour accéder à l'intérieur. Ce que les témoins ont dit aux enquêteurs L'explosion d'une bonbonne de gaz serait à l'origine de l'incendie de la chambre où dormait le couple. L'un des cinq orphelins a déclaré aux enquêteurs que le sinistre a été provoqué par l'explosion. Des voisins ont également confié aux gendarmes qu'ils ont été alertés par une forte détonation et les flammes. Après le constat effectué par les gendarmes de la Brigade de Proximité de Niague, les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital par les sapeuses-pompiers.