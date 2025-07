Escroquerie au nom du Général Cissé : un imposteur démasqué après avoir soutiré des millions de F cfa à des partenaires turcs

Le Chef d’état-major général des armées (CEMGA), le Général Mbaye Cissé, a été victime d’une usurpation d’identité. Un individu du nom de Yaya Kane a exploité le nom et le prestige du haut gradé pour tromper des hommes d’affaires turcs et leur extorquer d’importantes sommes d’argent. Se faisant passer pour un proche collaborateur et émissaire personnel du CEMGA, l’imposteur promettait à ses victimes un accès privilégié à des marchés lucratifs liés à la hiérarchie militaire. Pour crédibiliser son stratagème, il s’était appuyé sur une photo prise avec le Général Cissé lors d’un baptême.



Selon L’Observateur dans son édition de ce mercredi, cette escroquerie minutieusement organisée a permis à Yaya Kane de soutirer plusieurs millions de francs CFA, abusant ses cibles avec de fausses promesses de contrats stratégiques. Toutefois, la supercherie a été déjouée grâce à l’intervention directe du Général Cissé lui-même, qui a saisi la justice pour mettre fin à cette situation d’une rare audace.



Le journal révèle que le préjudice global s’élève à environ 30 000 euros, soit près de 19 millions de FCFA, incluant les frais de billets d’avion, d’hébergement, de restauration et de transport.



Une enquête, ouverte par la Section de recherches de Colobane, a permis d’identifier le suspect et de mettre un terme à ses agissements. Arrêté, ce dernier a été déféré devant le parquet.