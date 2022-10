Équipe nationale : le nouveau salaire de Aliou Cissé dévoilé

C’est le quotidien sportif Record qui donne l’information ce jeudi. Le salaire de Aliou Cissé devrait passer de 15 millions de francs CFA à 20 ou 25 millions. Le journal indique le sélectionneur national doit d’ailleurs rencontrer le nouveau ministre des Sports, Yankoba Diattara, pour discuter de la question. Auparavant, rapporte Record, le successeur de Matar Ba sera en tête-à-tête avec le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor. Le quotidien sportif informe que les préparatifs du Mondial 2022 seront au menu, mais il sera aussi question de la revalorisation du salaire du sélectionneur champion d’Afrique, finaliste de la CAN 2019 et auteur des deux qualifications successives des Lions au Mondial (2018 et 2022). Record rapporte que les services de Yankhoba Diattara avait demandé à la FSF donner une contribution pour le nouveau salaire de Aliou Cissé. Mais, signale le journal spécialisé, les fédéraux ont fait savoir à la tutelle qu’ils n’étaient pas dans les dispositions pour supporter une telle charge. Dans tous les cas, toutes les parties s’accordent sur la nécessité de relever le niveau du salaire de Aliou Cissé. Le Président Macky Sall a donné des instructions dans ce sens. La Fédération a prolongé le contrat du technicien jusqu’en décembre 2023 et plaidé une augmentation de ses revenus. Donc, les conditions d’une hausse de ses émoluments sont réunies. Reste à trouver la bonne formule.