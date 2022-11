Equipe de France : Lucas Hernandez officiellement forfait pour le reste de la Coupe du monde

Facile vainqueur de l’Australie (4-1) pour son premier match, l’équipe de France a tout de même enregistré une très mauvaise nouvelle. Tard dans la nuit, la FFF a annoncé le forfait de Lucas Hernandez pour le reste de la Coupe du Monde. Sur l’action du but australien, le latéral gauche s’est blessé au genou droit, le même qui avait déjà été meurtri en février 2019. Autrement dit, il ne reste que plus Theo Hernandez comme latéral gauche de métier. Lucas Hernandez a passé des examens ce mardi soir. Le défenseur des Bleus, sorti dès la 9e minute mardi soir lors de l’équipe de France contre l’Australie (4-1), est touché aux ligaments croisés du genou droit et va manquer la suite de la compétition. Dès la fin du match, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait dit son inquiétude. « Il doit faire des examens mais ça me semble assez grave, avait-il indiqué sur TF1. Le sélectionneur n’a plus la possibilité d’appeler un nouveau joueur depuis lundi soir.