Épidémie de Variole du singe : Le Sénégal en alerte

Déclarée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme une urgence de santé publique depuis le 14 août, la variole du singe inquiète. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale invite les Sénégalais « à plus de vigilance » et a annoncé ce vendredi 16 août à travers un communiqué une mise en place d’un système de surveillance graduelle. En effet, la Direction générale de la santé va renforcer la surveillance épidémiologique des maladies cibles avec un accent particulier sur les symptômes associés à cette maladie et « mettre en alerte toutes les structures sanitaires par la diffusion d'information sur la variole du singe à l'intention des agents de santé avec notamment l'envoi des fiches techniques et de notification de la maladie aux 79 districts sanitaires, aux 14 directions régionales de santé, à l'ensemble des hôpitaux du pays et aux structures privées ». En plus, le comité national de gestion des épidémies (CNGE) sera mobilisé pour une coordination et un suivi. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale assure par ailleurs une « concertation permanente » avec notamment le ministère de l'Environnement ainsi que celui de l'Elevage pour le contrôle et la mise en œuvre des mesures préventives sera faite.