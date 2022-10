Emmanuel Adebayor, nouvel ambassadeur de la marque 22Bet, l’un des leaders mondiaux des jeux en ligne

22Bet, l'un des leaders mondiaux du jeu en ligne, a annoncé aujourd'hui la signature d'Emmanuel Adebayor comme nouvel ambassadeur de la marque. Adebayor, qui a fait carrière dans certains des plus grands clubs du monde, dont Arsenal, Manchester City et le Real Madrid, et qui est également le joueur de l'équipe nationale Togolaise ayant marqué le plus de buts, aidera 22Bet à promouvoir ses produits de paris sportifs auprès du public africain. Dans le cadre de l'accord, Adebayor apparaîtra dans les campagnes de marketing de 22Bet et fera des apparitions régulières sur le site Web et les canaux de médias sociaux de la société. 22Bet est une société de paris sportifs en ligne de premier plan qui propose un large éventail de marchés de paris sur divers sports. Son expansion sur les marchés africains va de pair avec son souci de responsabilité sociale et de satisfaction des joueurs. 22Bet a déjà attiré des millions de joueurs sur le continent grâce à ses offres généreuses, ses options de paris en direct, ses casinos innovants et ses méthodes de retrait pratiques. En tant que joueur légendaire et résistant, qui est très respecté sur tous les marchés africains où 22Bet est représenté, Adebayor apportera certainement une immense valeur ajoutée à la marque de paris.