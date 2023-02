Eliminatoires CAN 2023: Aliou Cissé et ses hommes reçoivent une bonne nouvelle

Pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, la CAF a publié la liste des stades homologués. La Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste de stades retenus pour abriter les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 dont les journées 3 et 4 auront lieu en mars. Plusieurs nations sont privées de matchs à domicile. Pour le Sénégal, les Champions d’Afrique en titre ne pourront évoluer qu’au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le seul homologué par l’instance dirigeante du football africain, parce que le stade sénégalais répondant aux normes internationales. Leader du groupe L dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations avec ses deux premiers succès contre le bénin (3-1) et le Rwanda (0-1), le Sénégal va affronter le Mozambique dans le cadre la 3e et 4e journée. Tout comme le Rwanda lors de la 2e journée, le Mozambique ne dispose d’aucun stade homologué par la CAF et va recevoir les Lions hors de ses bases. Une bonne pour les hommes d’Aliou Cissé.