El Hadji Diouf sur l’Angleterre: « Pourquoi on n’a pas peur d’eux... »

Fidèle à ses habitudes, El Hadji Ousseynou Diouf a lancé hier un avertissement au prochain adversaire des Lions. Le double Ballon d’Or africain a indiqué que les Lions n’ont pas peur des Three Lions et s’attend à une rencontre spectaculaire où ses jeunes frères vont entrer dans les annales du football mondial. Sa silhouette ne passe presque jamais inaperçue lors des entraînements mais aussi lors des matchs de l’équipe nationale du Sénégal dans ce Mondial 2022. Ambassadeur des sélections nationales, El Hadji Ousseynou Diouf joue son rôle de grand frère dans la Tanière. Entre blagues, séances de jonglage, une présence à tout moment, le double Ballon d’Or réussit sa Coupe du monde et attire le regard. Pas du genre à fuir la presse, il a fait un tour hier dans la zone mixte aménagée spécialement par la Fédération sénégalaise de Football. Ayant évolué dans cinq clubs anglais (Liverpool, Bolton, Blackburn, Sunderland et Leeds), ce duel face à l’Angleterre aura une saveur particulière pour El Hadji Diouf. Artisan de l’exploit de la génération 2002, Dioufy espère que ses jeunes frères vont marcher sur leurs pas et remporter ce match contre l’Angleterre où ils ne sont pas favoris. Ce dernier assure que les coéquipiers d’Iliman Ndiaye n’ont pas peur des Three Lions. « Je crois que le Sénégal sait jouer de pareils matchs. Nous allons jouer l’Angleterre, une des plus grandes nations de football au monde. C’est un match que j’aimerais franchement jouer en tant que footballeur. Mais aujourd’hui, je n’ai pas cette possibilité-là. Mes jeunes frères qui sont là ont eu cette chance. Nous ne vivons que pour ces moments-là. Si le monde se rappelle El Hadji Diouf, c’est parce qu’à un moment donné de ma vie, j’ai eu à jouer un match spectaculaire, décisif contre la France. Le match qui va opposer le Sénégal à l’Angleterre est décisif. Ce sera une rencontre spectaculaire et qui va sans doute entrer dans les annales du football mondial. On est prêts et on n’a pas peur d’eux. On va essayer de mettre tous les atouts de notre côté et essayer de faire un bon match », indique El Hadji Diouf. « Montrer que les meilleurs footballeurs de ce monde viennent de l’Afrique » Une rencontre décisive à laquelle aimerait prendre part l’ancien joueur de Bolton mais que les Lions devront gérer pour faire honneur au peuple sénégalais mais aussi au continent africain. « Aujourd’hui, c’est au-delà du Sénégal. Nous portons le maillot du Sénégal, mais nous jouons pour les amoureux du football, le peuple africain. En 2018, aucune équipe africaine n’avait réussi à passer le premier tour. Et aujourd’hui, il fallait le faire et montrer que les meilleurs footballeurs de ce monde viennent de l’Afrique », soutient Dioufy. L’ancien numéro 11 du Sénégal a par ailleurs fait un clin d’œil à son coéquipier de 2002 et aujourd’hui sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, dont il a salué tout ce qu’il a réalisé depuis qu’il est à la tête de cette équipe nationale. « Aliou, tout ce qu’il a fait pour le Sénégal, il l’a fait pour lui-même. C’est quelqu’un qui n’aime pas qu’on lui dise qu’il a fait quelque chose pour le Sénégal. Ce que nous faisons pour le Sénégal, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous sommes des Sénégalais et fiers de l’être. Je crois que ce que le pays nous a donné, nous ne pourrons jamais le lui rendre. Nous avons un pays magnifique, avec une population magnifique », assure-t-il.