École des sous-officiers de police de Kaolack : « Des élèves policiers victimes de blessures » Guy Marius Sagna

Les élèves de la 49e promotion de l’École des sous-officiers de police de Kaolack subissent des maltraitances. L’annonce est faite par Guy Marius Sagna, dans une note parvenue à Seneweb ce jeudi 26 septembre. L’activiste affirme qu’il lui est « revenu qu'à l'École des sous-officiers de police de Kaolack où est formée depuis le 4 mars 2024 la 49e promotion, les élèves policiers sont victimes de blessures causées par leurs encadreurs, d'injures et d'intimidations ». Monsieur Sagna ajoute que « trois à quatre élèves de cette promotion ont été tellement giflés que cela leur a causé des problèmes auditifs. D'autres ont été bastonnés par leurs encadreurs jusqu'à l'évanouissement ». Le député de la 14e législature s’offusque de ces faits et s’interroge par ailleurs sur le budget de cette école, révélant que « la dernière fois que la directrice de l'école de police a visité cette école, elle a été nettoyée, les repas servis aux élèves étaient exceptionnellement bons ce jour-là et particulièrement bien habillés ».