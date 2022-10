Echos des « Lions » : Sadio Mané retrouve le sourire, fin de galère pour Bamba Dieng

De retour de sélection, Sadio Mané a mis fin à sa disette en club, il a retrouvé le chemin des filets contre Leverkusen vendredi. Bamba Dieng égrène ses premières minutes de la saison face à Angers. Sadio Mané met fin à une série de 6 rencontres consécutives sans le moindre but avec les Bavarois, toutes compétitions confondues. L’attaquant du Bayern Munich a participé à la large victoire de son équipe face à Leverkusen (4-0), pour le compte de la 8e journée. Le champion d’Afrique a inscrit le troisième but des Bavarois. Il avait même inscrit un second but à la 57ème minute que la VAR a annulé pour faute de Matthijs de Ligt. Mané compte ainsi quatre réalisations en Budesliga. La sélection lui semble faire du bien. Selon son entraîneur, la trêve internationale a fait du bien au double Ballon d’Or Africain. « Je suis sûr qu’il a repris confiance en lui en Equipe Nationale, où il joue un rôle décisif et a joué deux matchs. C’est pour cela que je l’ai fait sortir, parce qu’il avait les jambes lourdes. Je pense que le but était très important pour lui. On peut le voir aussi. C’est un joueur très humble qui prend à cœur les performances qui, selon lui, n’étaient pas bonnes. C’est pourquoi je suis toujours content de voir quelqu’un qui réfléchit beaucoup. C’est aussi une bonne chose quand il y a un moment de libération. Et c’est certainement ce qu’il a fait aujourd’hui (vendredi) », a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse d’après match. Fin de galère pour Bamba Dieng Après Sadio Mané, c’est au tour de Bamba Dieng de retrouver le sourire. Mis au placard puis intégré dans le groupe de l’Olympique de Marseille, l’attaquant a disputé ses premières minutes de la saison. En déplacement à Angers, l’OM n’a pas raté son rendez-vous en balayant les Angevins (3-0) lors de la neuvième journée de Ligue 1, vendredi. L’attaquant sénégalais est entré en jeu à la 85ème minute à la place de Luis Sanchez