Dr Yoro Dia, ancien Ministre : « Ousmane Sonko propose de renommer les « Tirailleurs sénégalais » en « tirailleurs aficains » pour rompre avec la logique coloniale »

Dr Yoro Dia, ancien Ministre a constaté que par amour pour son pays, Trump veut que le Golfe du Mexique devienne golfe d’Amérique. Mais, Sonko par négation du Sénégal veut effacer « Sénégalais » des tirailleurs. Ainsi, le politologue rappelle au Premier Ministre que son désir de reconnaissance des pays de l’arrière garde démocratique est anachronique, tout en lui demandant de s’occuper de l’économie.

