Doudou Ka à Ziguinchor: « Ousmane Sonko est incapable de bâtir un Sénégal meilleur… »

Doudou Ka a lui aussi tenu son « méga meeting » à Ziguinchor, ce week-end. Une rencontre lors de laquelle il n’a pas raté le leader de Pastef. « Ousmane Sonko n’a pas pour objectif pour bâtir un Sénégal meilleur… Notre pays n’a pas besoin de politiciens qui sont le visage de l’extrémisme démagogique, de la haine, de l’insurrection, de la rancœur et de la rancune. Mais d’une femme ou d’un homme capable de se hisser à la hauteur de la grandeur du Sénégal« , selon le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. « Je choisis le président Macky Sall pour préserver les fondamentaux de la République et défendre nos valeurs démocratiques. Je choisis le président Macky Sall pour l’avenir du Sénégal et de sa jeunesse… Ousmane Sonko est incapable de bâtir un Sénégal meilleur. Il passe son temps à faire le tour du pays inutilement et il est toujours dans l’anarchie. On ne peut pas construire un pays dans l’anarchie« , renchérit Doudou Ka.