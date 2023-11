Disparition inexpliquée du gendarme BADJI et du militaire SAMBOU : Les familles réclament justice et vérité

Un an après la disparition mystérieuse du gendarme Didier BADJI et du militaire Fulbert SAMBOU, les circonstances restent obscures. Face à ce silence, les familles des victimes expriment leur détresse et leur désarroi. Selon un communiqué relayé par le site Walf-groupe.com, elles dénoncent l’indifférence des autorités et réclament une prise de responsabilité. « Une année s’est écoulée et les habitants des Îles Bliss-Cassa sont toujours dans l’angoisse et l’incompréhension. La découverte du corps de Fulbert SAMBOU, supposément mort par noyade, a seulement renforcé nos doutes et notre perplexité. Nous, insulaires, considérons une telle mort comme une exception. Notre préoccupation grandit face au silence de l’Etat et des autorités militaires. Nous attendons qu’elles assument leurs responsabilités envers les familles endeuillées et qu’elles apportent le soutien nécessaire, moral et financier, tout en éclairant l’opinion nationale et internationale sur les circonstances entourant la disparition de ces militaires courageux et dignes fils de Niomoune et des Îles Bliss-Cassa », est-il écrit dans le communiqué. Il convient de rappeler que le corps de Fulbert SAMBOU a été retrouvé au large du Cap Manuel et enterré sans autopsie. Pour le moment, Didier BADJI demeure introuvable.