« Diomaye Président » : Aminata Touré quitte le groupe WhatsApp des leaders et entraîne sept cadres

La scission au sein de la majorité présidentielle est nette. Ce jeudi, vers 19 heures, alors que des pourparlers étaient annoncés entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, Aminata Touré - désignée superviseur général de la coalition « Diomaye Président » par le Président Diomaye Faye en remplacement de Aïda Mbodji, malgré la contestation du Pastef - a brusquement quitté le groupe WhatsApp de la Conférence des leaders.



Selon Les Échos, qui relaie l’information dans son édition de ce vendredi 14 novembre, elle a été immédiatement suivie par sept autres membres. Le journal s'interroge : a-t-elle simplement boudé la plateforme ou envisage-t-elle de créer son propre groupe pour y rassembler ses partisans ?



De son côté, Libération, citant des indiscrétions, penche pour cette dernière hypothèse : Aminata Touré compterait en effet mettre sur pied un nouveau groupe WhatsApp regroupant des alliés acquis à sa cause.

