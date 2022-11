Diomansy Kamara aux Lions: « ça va être un combat d’homme »

La coupe du monde a mal débuté pour les pays Africains. Presque toutes les équipes présentent n’ont pas pour le moment un score favorable, soient elles sont battues ou elles ont obtenu un match nul. Pour l’heure, seul le Sénégal peut sauver l’honneur en battant les Qataris. Diomanssy Karama, déchu des scores des pays africains, dope les Lions. Sa publication sur sa page facebook visitée par Senego. « On s’est réveillés tôt pour supporter nos frères camerounais, malheureusement nouvelle défaite. Pas de but pour les équipes africaines pour le moment, ça fait mal. On va supporter le Ghana tout à l’heure mais pour l’instant le bilan n’est pas bon, pas de victoire pas de but. On est tous en danger. Donc on attend le match du Sénégal, ça va être un combat d’homme, va falloir sortir les qatari de leur propre mondial », a-t-il indiqué dans la matinée de ce jeudi. Le Ghana, qui a ouvert le compteur des équipes africaines au mondial, semble l’avoir bien entendu. »