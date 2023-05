Dialogue national: Khalifa Ababacar Sall justifie sa présence

Il est le seul membre de la coalition Yewwi Askan Wi a assisté au dialogue national initié par le président Macky Sall. Khalifa Ababacar Sall puisque c'est de lui qu'il s'agit a tenu à justifier sa présence au Palais. "Je suis membre de F24 et de Yewwi Askan Wi, mais je suis à ce dialogue en tant que Taxawu Senegaal. Je suis du genre à croire que tout doit se régler autour d'une table surtout quand il s'agit du Sénégal. C'est ça la raison de ma présence", a t-il précisé à l'assistance. S'adressant au chef de l'Etat, Khalifa Sall fait remarquer son ancrage dans l'opposition en ces termes : " je suis membre de l'opposition que vous dîtes radicale. Et pourtant cette frange représentative de l'opposition n'est pas là. C'est ça qui devait vous interpeller. Le pourquoi ? C'est à ça que vous devez réfléchir." Revenant sur les raisons de l'absence de la coalition Yewwi Askan Wi, l'ancien maire de Dakar d'informer que les points de désaccord du dernier dialogue n'ont toujours pas de suite. "Ils m'ont dit et redit Khalifa y a rien de nouveau dans ce dialogue. Parce que les cinq points de discorde du dernier dialogue ne sont toujours pas réglés. Alors monsieur le président la question du troisième mandat il faut qu'on a discute, le parrainage, il faut qu'on ait des élections inclusives, une modification des articles 27, 30 et 57 du code électoral, les 500 personnes emprisonnés"